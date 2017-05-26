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​بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة السيسي لبحث تداعيات حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

​بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة لبحث تداعيات حادث المنيا

07:15 م الجمعة 26 مايو 2017

​بدء اجتماع مجلس أمني مُصغر برئاسة السيسي لبحث تداعيات حادث المنيا

القاهرة- (أ ش أ):

بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الأمني المُصغر الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث تداعيات حادث المنيا الإرهابي.

ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن كثب الموقف الأمنى بالبلاد. كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.​

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