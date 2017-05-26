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فيديو| ضياء السيد: طريقة لعب كوبر لا تظهر إمكانات «النني»

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فيديو| ضياء السيد: طريقة لعب كوبر لا تظهر إمكانات «النني» فيديو| ضياء السيد: طريقة لعب كوبر لا تظهر إمكانات «النني»

التحرير

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قال ضياء السيد، المدير الفني السابق لمنتخب للشباب، إن مهام محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، والمنتخب الوطني، متعددة، مؤكدًا أنه يتميز باللياقة البدنية العالية، ودقة التمرير، ومساعدة جميع زملائه في الملعب.

وأضاف «السيد»، خلال لقائه بحلقة الجمعة من برنامج «العين الثالثة»، على قناة oN sport، أن الدور الذي يلعبه «النني» مع  الوطني مختلف.

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وأشار إلى أن الطريقة الدفاعية التي يلعب بها منتخب الفراعنة تجبر اللاعب على إظهار ميزة واحدة دفاعية من إمكانياته، وهي إبعاد الكرة عن عمق الدفاع.

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التحرير

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