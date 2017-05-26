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ترامب: مشكتي مع تجارة الألمان لا مع الشعب

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مصراوي Masrawy

: مشكتي مع تجارة الألمان لا مع الشعب

07:03 م الجمعة 26 مايو 2017

ترامب: مشكتي مع تجارة الألمان لا مع الشعب

صقلية - (د ب أ):

أكد كل من المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتحدث باسم البيت الأبيض أن ترامب ليس لديه مشكلة مع الألمان، لكن مع فائض الميزان التجاري الألماني.

وخلال قمة مجموعة السبع في مدينة تاورمينا بصقلية أكد المستشار الاقتصادي لترامب، جاري كوهين، اليوم الجمعة، أمام الصحفيين استخدام ترامب لعبارة "سيء للغاية" في نقاشه مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن فائض الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة.

وترجمت تلك العبارة في وسائل الإعلام الألمانية إلى "سيء للغاية" أو "شرير للغاية".

وبحسب بيانات كوهين قال ترامب: "ليس لدي مشكلة مع ألمانيا، لدي مشكلة مع التجارة الألمانية".

وأضاف كوهين أن ترامب أشار خلال المحادثات إلى أصوله الألمانية.

وبحسب مجلة "دير شبيجل" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانيتين، أثارت عبارة ترامب استياء كبيرًا لدى الجانب الألماني.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أمام الصحفيين إن ترامب يكن احترامًا كبيرًا لألمانيا، مضيفًا أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تفوه الرئيس الأمريكي بعبارة "الألمان سيئون" غير صحيحة، موضحًا أن ترامب وصف الاختلال في العلاقات التجارية "الألمانية-الأمريكية" بأنه غير عادل.

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مصراوي Masrawy

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