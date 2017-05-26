قتلت زوجها بمعاونة عشيقها.. وشقيقه يثأر بقتل شخصين بأطفيح

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة الصف، تحت إشراف المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، تفاصيل وملابسات مقتل مزارعين في إطلاق نيران بسبب خصومة ثأرية بأطفيح؛ حيث تبين أن قتل ربة منزل لزوجها بمعاونة عشيقها وراء الحادث.

وأشارت التحقيقات التي يباشرها عمر الكردي وكيل أول نيابة الصف، أنه منذ قرابة عام ونصف اتفقت ربة منزل مع عشيقها على قتل زوجها، وعقب تنفيذهما الجريمة تم كشف أمرهما وألقى القبض عليهما، وتم حبسهما على ذمة القضية، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية.

وشرحت التحقيقات أن شقيق الزوج القتيل قرر الثأر له فحدد هدفه عم العشيق المحبوس ورصد تحركاته حتى تتبعه أثناء تشييعه جنازة بالقرية، وأمطره بوابل من الأعيرة النارية من سلاح آلي ما أسفر عن مقتل عم المتهم المحبوس ومزارع آخر تصادف وجوده بالجنازة.

وفرّ المتهم هاربًا بعد مقتل الشخصين وأسفرت مناظرة النيابة بإشراف شريف أسامة مدير نيابة الصف عن إصابة القتيلين بأكثر من 7 طلقات آلية بمختلف أنحاء الجسد.

كما تم تحريز عدة فوارغ آلية من مسرح الجريمة، فأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلين، وصرحت بدفنهما عقب التشريح، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.