فيديو| مصطفى بكري عن «حادث المنيا»: مؤامرة قطرية

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قال الإعلامي مصطفى بكري، تعليقًا على حادث المنيا الإرهابي الذي أسفر عن وفاة 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين، أنه مؤامرة على مصر تقودها قطر.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "العناصر الإرهابية أوقفت الأتوبيس، ولم يكن المواطنون لديهم حراسة، وفجأة وجدوا أنفسهم بين فكي العناصر الإرهابية".

وتابع: "الإرهابيون جردوا النساء من الذهب، وطالبوا البعض بالتخلي عن ديانته وأن يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أشقاؤنا رفضوا وتمسكوا بديانتهم".

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