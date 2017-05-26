صور| رئيس الوزراء يزور المنيا لمتابعة حادث «أتوبيس الأقباط»

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تابع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، تداعيات الحادث الإرهابي، الذي استهدف مجموعة من الأقباط، في أثناء استقلالهم حافلة على الطريق الصحراوي الغربي، خلال توجهها من محافظة بني سويف إلى المنيا.

التقى إسماعيل، محافظ المنيا، عصام البديوي، بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا.

وتابع رئيس الوزراء، الموقف العام للحادث وحالة المصابين والإجراءات التي تم اتخاذها، وقدم التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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وأكد أن تلك الحوادث الآثمة لن تنال من قوة مصر وإصرارها على محاربة الإرهاب، الذي يستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن، مشددا على أن الإرهابيين لن ينجحوا فى شق النسيج الوطني.

ووجه بالمتابعة المستمرة لحالات المصابين، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن.



