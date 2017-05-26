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فيديو| محافظ الإسكندرية يفتتح المرحلة الأولى من كوبري مصطفى كامل

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فيديو| محافظ الإسكندرية يفتتح المرحلة الأولى من كوبري مصطفى كامل فيديو| محافظ الإسكندرية يفتتح المرحلة الأولى من كوبري مصطفى كامل

التحرير

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افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من كوبري مصطفى كامل، تخفيفًا على المواطن السكندري من أعباء الزحام المروري قبل بدء رمضان وموسم الصيف.

ويشتمل الكوبري على ٤ حارات لكل اتجاه بطول 800 متر، لتقليل الأثر السلبي لأية إنشاءات سياحية في منطقة ما بين سيدي جابر وشارع المعسكر الروماني، ويتضمن منطقة انتظار سيارات تستوعب حوالي 1700 سيارة.

وأكد سلطان على ضرورة البدء في المرحلة الثانية من المشروع والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، مشيدًا بالالتزام بتاريخ تسليم المرحلة الأولى من الكوبري للتسهيل على المواطنين ورفع العبء الواقع عن كاهلهم قبل حلول موسم الصيف.

وأضاف أن المشروع لا يشمل أي مشروعات تجارية، وسيؤدي لفتح رؤية البحر واستعادة المشهد القديم لرؤية الشاطئ، بالإضافة إلى توفير 4 آلاف فرصة عمل خلال المشروع، موضحا أن الجهة المنفذة للمشروع حددت ٣٠ يونيو ٢٠١٧ نهاية للمشروع.

شارك في افتتاح الكوبري، اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظة، وممثلو المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من نواب البرلمان.

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يذكر أن مشروع كوبري مصطفى كامل استغرق العمل به 6 أشهر، وتسبب في اختناق مروري غير مسبوق بكورنيش الإسكندرية، وذلك ضمن ما يعرف بمشروع "سيتي سكوير"، الذي يتضمن إنشاء مناطق سياحية وفندق تابع للقوات المسلحة.

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التحرير

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