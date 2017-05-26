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منى جاب الله تتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن حادث المنيا

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منى جاب الله تتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن حادث المنيا منى جاب الله تتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية بشأن حادث المنيا

التحرير

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أدانت منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الحادث الإرهابى واستهداف ملثمين مسلحين لاتوبيس و"سرفيس" وسيارة ربع نقل، في أثناء طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة، والذى أسفر عن استشهاد نحو 30 شخص بينهما أطفال وأصاب العشرات.

وأعلنت جاب الله،  فى بيان لها، اعتزامها تقديم بيان عاجل بمجلس النواب موجها لوزير الداخلية بشأن تكرار الأحداث الإرهابية، والتى راح على أثرها الكثير من الأبرياء، وإغفال تطبيق آليات الإنذار المبكر لمنع الحوادث قبل وقوعها.

وقالت إن الحادث الإرهابى أدمى قلوب المصريين بالألم قبيل استقبال المصريين شهر رمضان الكريم، ولم يمض طويلا على شهداء طنطا والمرقسية وجنودنا البواسل فى سيناء.

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وأضافت نائب منشأة ناصر والجمالية، أن تكرار الحوادث الإرهابية واستهداف الأبرياء يستلزم تغيير الخطة الأمنية كاملة والاهتمام بتوزيع الدوريات الأمنية وأكمنه ثابتة ومتحركة لضبط الوضع الأمنى ومحاصرة الإرهابيين.

وتابعت أن حادث استهداف الأبرياء هو نتاج خروج فتاوى التكفير للاقباط ما بين الحين والأخر من شيوخ عبر فضائيات وغيرها من الوسائل الإعلامية دون رادع او عقاب.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب والعمل على فلترة المناهج التعليمية من الأفكار التمييزية والتى ترسخ لدى النشء التمييز بينه والأخر.

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التحرير

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