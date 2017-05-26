أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

20 يوما على آخر تهديد لـ«داعش».. متى نتلقى رسائلهم بجدية؟

Google+ Print
20 يوما على آخر تهديد لـ«داعش».. متى نتلقى رسائلهم بجدية؟ 20 يوما على آخر تهديد لـ«داعش».. متى نتلقى رسائلهم بجدية؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في 5 مايو الجاري، أي قبل 20 يوما، أصدر تنظيم «داعش» الإرهابي، عبر فرعه في ، بيانا مقتضبا يحذر فيه من الوجود بالقرب من تجمعات المواطنين المصريين المسيحيين أو الجيش والشرطة، واليوم ينفذ التهديد باستهداف 3 سيارات في الطريق الفرعي المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في صحراء مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا شمال الصعيد.

وجاء في بيان داعش: «نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح ، السياسية منها والاقتصادية، وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت».

وتشير التقديرات الرسمية إلى مقتل 28 شخصا، وفقا لمحافظ المنيا، عصام البديوي، بينهم 7 من محافظة المنيا و21 من محافظة بني سويف بعد استهداف أتوبيس رحلات و«ميني باص»، وسيارة ربع نقل، تقل عمالا للدير، في «المدق»، الطريق الفرعي بين دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوي الغربي وطوله حوالي 35 كم، بينما أشارت قناة الكنيسة «مار مرقس» إلى أن القتلى وصل عددهم إلى 35 شخصا، فيما أصيب آخرون.

شاهد أيضا

حادثة دير الأنبا صموئيل، تمثل تطورا نوعيا في استهداف الإرهاب للمواطنين المسيحيين، بالانتقال من تفجير أحد الأشخاص لنفسه بحزام ناسف داخل الكنائس إلى نصب أكمنة واستهداف المسيحيين عند مداخل الأديرة وقتلهم رميا بالرصاص وسرقتهم.

تأتي حادثة اليوم، بعد 45 يوما من آخر حادث إرهابي بتفجير كنيستي مار جرجس في طنطا والمرقسية بالإسكندرية، خلال الاحتفال بيوم «أحد السعف»، وراح ضحيتهم أكثر من 45 مواطنا.

للمرة الثانية، تصدر داعش تحذيرا أو تتوعد وتنفذ، فبعد عدة أشهر من حادث تفجير الكنيسة البطرسية في 11 ديسمبر الماضي، أصدرت مدته 20 دقيقة وفي نهايته كلمة لمنفذ عملية الكنيسة البطرسية وتوعد خلالها بمزيد من الأحداث والضحايا، وبعد فترة من نشرهم الفيديو وقع تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وهذه المرة حادث جديد بعد 20 يوما من آخر تحذير، وبطريقة مختلفة عن آخر حادثتين في ديسمبر وأبريل، فمتى نتعامل مع هذه التهديدات بمزيد من الجدية؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى إنهاء الانقسام ومواصلة الجهد لتحرير جميع الأسرى

الحكومة الفلسطينية تدعو إلى إنهاء الانقسام ومواصلة الجهد لتحرير جميع الأسرى