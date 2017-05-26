20 يوما على آخر تهديد لـ«داعش».. متى نتلقى رسائلهم بجدية؟

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في 5 مايو الجاري، أي قبل 20 يوما، أصدر تنظيم «داعش» الإرهابي، عبر فرعه في مصر، بيانا مقتضبا يحذر فيه من الوجود بالقرب من تجمعات المواطنين المصريين المسيحيين أو الجيش والشرطة، واليوم ينفذ التهديد باستهداف 3 سيارات في الطريق الفرعي المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في صحراء مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا شمال الصعيد.

وجاء في بيان داعش: «نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة، السياسية منها والاقتصادية، وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت».

وتشير التقديرات الرسمية إلى مقتل 28 شخصا، وفقا لمحافظ المنيا، عصام البديوي، بينهم 7 من محافظة المنيا و21 من محافظة بني سويف بعد استهداف أتوبيس رحلات و«ميني باص»، وسيارة ربع نقل، تقل عمالا للدير، في «المدق»، الطريق الفرعي بين دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوي الغربي وطوله حوالي 35 كم، بينما أشارت قناة الكنيسة «مار مرقس» إلى أن القتلى وصل عددهم إلى 35 شخصا، فيما أصيب آخرون.

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حادثة دير الأنبا صموئيل، تمثل تطورا نوعيا في استهداف الإرهاب للمواطنين المسيحيين، بالانتقال من تفجير أحد الأشخاص لنفسه بحزام ناسف داخل الكنائس إلى نصب أكمنة واستهداف المسيحيين عند مداخل الأديرة وقتلهم رميا بالرصاص وسرقتهم.

تأتي حادثة اليوم، بعد 45 يوما من آخر حادث إرهابي بتفجير كنيستي مار جرجس في طنطا والمرقسية بالإسكندرية، خلال الاحتفال بيوم «أحد السعف»، وراح ضحيتهم أكثر من 45 مواطنا.

للمرة الثانية، تصدر داعش تحذيرا أو تتوعد وتنفذ، فبعد عدة أشهر من حادث تفجير الكنيسة البطرسية في 11 ديسمبر الماضي، أصدرت فيديو مدته 20 دقيقة وفي نهايته كلمة لمنفذ عملية الكنيسة البطرسية وتوعد خلالها بمزيد من الأحداث والضحايا، وبعد فترة من نشرهم الفيديو وقع تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وهذه المرة حادث جديد بعد 20 يوما من آخر تحذير، وبطريقة مختلفة عن آخر حادثتين في ديسمبر وأبريل، فمتى نتعامل مع هذه التهديدات بمزيد من الجدية؟