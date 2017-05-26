فيديو| المفتي: الرسول خصيم لمنفذي «حادث المنيا» يوم القيامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قررت دار الإفتاء، إلغاء احتفالات هذا العام بحلول شهر رمضان المبارك؛ بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي استهدفت حافلة لمسيحيين بمحافظة المنيا، وأسفرت عن وفاة 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.

وعلق مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، خلال مداخلة هاتفية بقناة"سي بي سي إكسترا" ، :النبى (ص) خصيم لهؤلاء القتلة يوم القيامة".

وأضاف: "هؤلاء الخونة خالفوا كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية بسفكهم للدماء وإرهابهم للآمنين، وخيانتهم للعهد باستهدافهم الإخوة المسيحيين".