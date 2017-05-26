صور| مساعد وزير الداخلية يتفقد محطة مصر.. ويشرف على تجربة لرجال الأطفاء بها

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أجرى اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، جولة مفاجأة لتفقد الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكك حديد القاهرة وإدارة شرطة مترو الانفاق بمحطات مترو أنفاق "الشهداء، احمد عرابى، جمال عبدالناصر، أنور السادات، محمد نجيب، العتبة الجديدة، باب الشعرية الجيش عبده باشا، العباسية، ارض المعارض، الاستاد، كليه البنات"، لمتابعة الحالة الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتفقد مساعد وزير الداخلية، الساحة الخارجية و مداخل ومخارج محطة سكك حديد القاهرة، للوقوف على مدى تأمينها لإحكام السيطرة الأمنية وتفعيل الحرم الأمن، كما وجه بمداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطة وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين بداخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

واجتمع اللواء "قاسم" مع الخدمات الأمنية المعينة على سيارة الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية والمتمركزة أمام المحطة، وأشرف على تجربة عملية للقوات اثناء التعامل في حالة حدوث مخاطر، مؤكدًا ضرورة الجاهزية التامة والاستعداد للتعامل مع أي مخاطر، وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد التام للتعامل معها، كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان، كما تفقد غرفة أنظمة كاميرات المراقبة بالمحطة للتأكيد على صلاحيتها ومتابعة اداءها ومدى كفاءتها.

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وبعدها مرًّ مساعد وزير الداخلية على محطة مترو أنفاق ( الشهداء)، ثم استقل قطار المترو متوجها لمحطة أنور السادات مرورا بمحطات ( أحمد عرابى - جمال عبدالناصر)، عقب ذلك استقل قطار المترو من محطه أنور السادات متوجها لمحطة (العتبة الجديدة) مرورا بمحطة محمد نجيب، واختتم جولته بالمرور على محطة "كلية البنات" مرورا بمحطات (باب الشعرية – الجيش عبده باشا – العباسية – ارض المعارض – الاستاد).



وأمر مدير شرطة النقل والمواصلات، بفتح باب بمحطة أنور السادات بمدخل الجامعة الأمريكية للدخول والخروج منه؛ للتخفيف على المواطنين لمنع التكدس وعدم تعارض خطوط سير الركاب وانسيابية الحركة، خاصة وقت الذروة مع بداية حلول شهر رمضان.



وفي نهاية الجولة، أكد على المستويات القيادية والإشرافية، تكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت بما يحقق إحكام إجراءات تأمينها، وتوعية القوات وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم، وتوقع الأحداث المفاجأة والاستعداد التام للتعامل معها كما حث القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.