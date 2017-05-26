«حماس» تدين حادث المنيا: «جريمة بشعة»

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أدانت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أقباطا بمحافظة المنيا وسط مصر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، "حادثة قتل المصريين الأقباط بمحافظة المنيا في مصر جريمة بشعة ومدانة بشدة"، موضحا أن "الاستهداف هدفه خلق مناخات طائفية عنصرية، تستهدف وحدة شعب مصر وأمنها واستقرارها، والمستفيد الوحيد منها هم أعداء مصر وأعداء الأمة".

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كان قد هاجم مسلحون، ظهر اليوم الجمعة، أتوبيسا وسيارة نصف نقل، من خلال إطلاق نار، أسفر عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 26 آخرين.