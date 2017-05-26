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فشل في شراء لوازم شهر رمضان فشنق نفسه داخل المسجد

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مصراوي Masrawy

فشل في شراء لوازم شهر رمضان فشنق نفسه داخل المسجد

07:05 م الجمعة 26 مايو 2017

فشل في شراء لوازم شهر رمضان فشنق نفسه داخل المسجد

البحيرة - أحمد نصرة:
فشل نجار مسلح في شراء احتياجات أسرته لشهر رمضان بسبب ارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد، فقرر الانتحار والتخلص من حياته شنقًا في حادث مأساوي شهدته إحدى قرى مركز المحمودية بمحافظة.

ورد إلى مركز شرطة المحمودية، اليوم الجمعة، من أهالي قرية دسيا بلاغ بالعثور على جثة جارهم معلقة داخل مضيفة مسجد القرية عقب صلاة الفجر.

بمعاينة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "الشحات. ش. ش" 35 سنة - نجار مسلح، ملفوفة حول عنقه كوفية مدلاة من نافذة المسجد.

بسؤال أهلية المتوفي، أفادوا بمحاولته الانتحار من قبل بعد تعرضه لضائقة مالية، وأشاروا إلى خلافات مع أسرته على الميراث، وحالته النفسية السيئة بسبب عجزه عن شراء احتياجات شهر رمضان وعدم قدرته على الأنفاق على أسرته المكونة من زوجته وابنيه.

أودعت الجثة مشرحة مستشفى المحمودية العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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