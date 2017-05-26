محافظ الدقهلية يدين هجوم المنيا الإرهابي

الدقهلية - رامي القناوي:

أدان محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، الحادث الإرهابي الذي استهداف اليوم الجمعة ركاب 3 حافلات كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.

وقال المحافظ، في بيان له، إن "قتل الأبرياء عمل إجرامي يخالف تعاليم الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية"، مشيرًا إلى أن "تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من الترابط القوى والنسيج الواحد للشعب المصري مسلمين ومسيحيين".

وأضاف أن "مصر مستمرة في حربها ضد الإرهاب ولن يقف أحد أمام التنمية وبناء مستقبل باهر لبلادنا".

وأشار إلى أن أجهزة محافظة الدقهلية وقياداتها التنفيذية تدين بشدة مثل هذه الحوادث الغاشمة التي تستهدف هدم الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي الذي تعيشه مصر.

كما قدم المحافظ تعازيه لأسر الضحايا والكنيسة المصرية وللشعب المصري بجميع فئاته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.​