وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا -(صورة)
وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا -(صورة)
07:05 م الجمعة 26 مايو 2017
وزير الصحة يجري عملية جراحية لمصابين بحادث المنيا
كتب - أحمد جمعة وهاجر حسني ومحمود أبو طالب:
أجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عملية جراحية لمصابين من حادث استهداف الأقباط بمحافظة المنيا، وذلك خلال تواجده في مستشفى معهد ناصر.
وأطلع الوزير على الأشعة والفحوصات الخاصة بالمرضى، والذين من المقرر إجراء تدخلات جراحية لهم.
ووصل عدد من المصابين في الحادث إلى مستشفى معهد ناصر لاستكمال العلاج.
وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.
وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.
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