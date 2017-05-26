يوفنتوس عن «ديبالا»: لا يُقدر بثمن

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أكد جوسيبي ماروتا، المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن الموهبة الأرجنتينه "باولو ديبالا"، لا تُقدر بثمن بالنسبة للسيده العجوز، مشيراً إلى أن النادي يتطلع لمسيرة طويلة مع المهاجم الشاب.

وقال جوسيبي، اليوم الجمعة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "توتوسبورت" الإيطاليه: "لقد حرصنا في العقد الجديد الذي أبرمناه مع ديبالا على أن تعكس بنود العقد التطور الذي شهده مستوى اللاعب، ونحن نتطلع لأن تكون لنا مسيرة طويلة معه حيث نرى أنه لاعب لا يقدر بثمن".

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وأضاف ماروتا أن ديبالا لديه إمكانات تؤهله لأن يكون واحدا من اللاعبين المتميزين على مستوى العالم، مختتماً "إن اللاعب المميز هو الذي يجمع بين المهارة الفنية والقيم الإنسانية حيث أن الموهبة وحدها لا تكفي، وديبالا يعد بالفعل من هذه النوعية".