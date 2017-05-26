«بيكيه»: أتمنى التتويج بلقب كأس الملك من أجل «إنريكي»

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تمنى الإسباني، جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشاونة، أن يرحل المدرب لويس إنريكي عن الإدارة الفنية للفريق وهو يحمل "لقب آخر" في مباراته الأخيره مع الكتالوني، في إشارة لكأس ملك إسبانيا الذي تقام مباراته النهائية غدا السبت، بين فريقه وديبورتيفو ألافيس، على ملعب فيسنتي كالديرون بمدريد، .

وفي حالة تتويج برشلونة غدا بكأس الملك، سيكون هذا اللقب التاسع الذي يحصده الفريق الكتالوني تحت قيادة لويس إنريكي، منذ توليه الإدارة الفنية للبرسا قبل 3 أعوام.

وقاد إنريكي البلوجرانا نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم مرتين وبدوري أبطال أوروبا مرة وبكأس الملك مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني والأوروبي (مرة لكل منهما) ومونديال الأندية مرة.

وقال المدافع الإسباني، عبر صحيفة "أس الإسبانية" اليوم الجمعة، عن مدرب الفريق الذي سيقود غدا آخر مباراة له مع برشلونة "إنه يستحق أن يحظى بنهاية جيدة، هو واحد من أفضل المدربين في التاريخ، لذلك لن يكون هناك أفضل من رحيله وفي جعبته لقب جديد".

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وأضاف أن برشلونة في مباراة الغد "يجب أن يستحوذ على الكرة بنسبة 70%.. وأن يسيطر أمام ألافيس" الذي اعتبره "الحصان الأسود" لهذا الموسم.

وتابع "لقد قدموا عملا جيدا للغاية ولديهم فرصة فريدة وتاريخية، لذلك سيكون لديهم حماسة قوية. سيتعين علينا الوصول لنفس مستوى الحماسة لديهم وفرض قدرتنا الفنية".

واستكمل بيكيه الذي غاب عن آخر مبارتين لفريقه في الليجا بسبب معاناته من فيروس بالمعدة، أنه أصبح في حالة جيدة و"مستعد" لخوض نهائي الغد.

واختتم بيكيه أنه لا يمكن "البحث عن أعذار" بعد أن أنهى فريقه الموسم في المركز الثاني من ترتيب الليجا، مبرزا أن البلوجرانا يجب أن "يطوي الصفحة"، لكنه أشار إلى أن تطبيق تقينة "حكم الفيديو المساعد" سيساعد الحكام على "اتخاذ قرارات هامة" لمنح كافة الفرق "نفس الفرصة" للفوز.