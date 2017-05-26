تأجيل احتفالية "ليلة الرؤية" تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي

كتبت- نسمة فرج:

أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، تأجيل احتفالية ليلة الرؤية التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي.

وذكر الصندوق، في بيان صحفي اليوم، أنه كان من المزمع إقامة الحفل في السادسة من مساء اليوم الجمعة، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، مشيرا إلى أنه سوف يحدد الموعد الجديد لاحقا.

في الوقت نفسه أدان الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الحادث الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وشدد أحمد عواض، أن الإرهاب لن يثنينا عن مواجهته بالفكر والإبداع مشيرا إلى أن قطاع صندوق التنمية الثقافية ينظم عددا من الفعاليات خلال الشهر الكريم تحت عنوان" الإبداع في مواجهه الإرهاب"، بجميع مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

وقدم رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية خالص تعازيه إلى الشعب المصري، وإلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.