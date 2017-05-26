أخبار عاجلة

مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
بيوت الله.. مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تأجيل احتفالية "ليلة الرؤية" تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل احتفالية "ليلة الرؤية" تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي

06:44 م الجمعة 26 مايو 2017

كتبت- نسمة فرج:

أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، تأجيل احتفالية ليلة الرؤية التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي.

وذكر الصندوق، في بيان صحفي اليوم، أنه كان من المزمع إقامة الحفل في السادسة من مساء اليوم الجمعة، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، مشيرا إلى أنه سوف يحدد الموعد الجديد لاحقا.

في الوقت نفسه أدان الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الحادث الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وشدد أحمد عواض، أن الإرهاب لن يثنينا عن مواجهته بالفكر والإبداع مشيرا إلى أن قطاع صندوق التنمية الثقافية ينظم عددا من الفعاليات خلال الشهر الكريم تحت عنوان" الإبداع في مواجهه الإرهاب"، بجميع مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

وقدم رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية خالص تعازيه إلى الشعب المصري، وإلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف. ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يصل المنيا.. ويجتمع بمسؤولي المحافظة

    رئيس الوزراء يصل المنيا.. ويجتمع بمسؤولي المحافظة

    أخبار
  • برلماني: حادث المنيا ارتكبه أشخاص تتبرأ منهم الإنسانية

    برلماني: حادث المنيا ارتكبه أشخاص تتبرأ منهم الإنسانية

    أخبار
  • الصحة: نقل 8 مصابين من حادث المنيا إلى معهد ناصر

    الصحة: نقل 8 مصابين من حادث المنيا إلى معهد ناصر

    أخبار
  • السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادث المنيا

    السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادث

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ساويرس عن حادث المنيا:

    ساويرس عن حادث المنيا: "مش قادر أحب أعدائي ولا عايز أسامح"أخبار

  • هجوم أتوبيس

    هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار

  • قطر تعزي مصر في ضحايا حادث المنيا وتؤكد رفضها للإرهاب

    قطر تعزي في ضحايا حادث المنيا وتؤكد رفضها للإرهابأخبار

  • مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمول

    مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمولأخبار

  • 8 معلومات عن حادث استهداف الأقباط بالمنيا​

    8 معلومات عن حادث استهداف الأقباط بالمنيا​أخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث

    الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي × الجيم الحلقة ١

مصراوي × الجيم الحلقة ١

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

الأخبار - يد الإرهارب تختال أرواح مصريين ابرياء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

8 الصبح - حوار مع أ/سامح عيد حول إستراتيجية الحركات المتطرفة التى تغذي الإرهاب فى مصر

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الصيني يؤكد دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب