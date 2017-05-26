بالفيديو || «احذري» فتيات يخطفن الأطفال بعد تشتيت الأم بمحاولة سرقتها

سمر العشري

فجرت متصلة مفاجأة، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر قناة «دريم»، حول طريقة جديدة لخطف الأطفال.

وقالت المتصلة ناهد نبيل، من سكان محافظة الإسكندرية، إنه في أثناء توجهها لشراء بعض احتياجات المنزل من «سوبر ماركت»، وبعد أن انتهت من عملية الشراء تفاجأت بفتاة تضع يدها في حقيبتها من أجل سرقة هاتفها المحمول.

وأضافت السيدة أنها التفت بظهرها بعد المشاجرة مع الفتاة، ولم تجد ابنها، فنظرت حولها فرأت فتاة أخرى تصطحبه معها، لكي تختطفه، وعندما لحقت بها، تركت الفتاة ابنها، وفرت هاربة.

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المصدر : مصر فايف

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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