مجلس الأمن الدولي يدين حادث المنيا الإرهابي

(مصراوي)

أدان - منذ قليل - مجلس الأمن الدولي الحادث الذي شهدته محافظة المنيا اليوم وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء من الأقباط وإصابة عدد آخر .

ووقف أعضاء المجلس دقيقة حدادًا على شهداء حادث المنيا فى بداية جلسة المجلس، الجمعة.

وأصدر المجلس بيانًا صحفيًا قال فيه إن أعضاء مجلس الأمن يدينون بأشد العبارات الحادث الإرهابي الشنيع والجبان الذي وقع في محافظة المنيا ضد حافلة كانت متجهة إلى أحد الأديرة في المنيا والذي أودي بحياة 28 مواطنًا وإصابة العشرات من بينهم أطفال.

وعبر أعضاء المجلس عن تعاطفهم وتعازيهم للعائلات الضحايا وللحكومة المصرية متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المجلس والأعضاء على أن الارهاب بكل أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وطالب الأعضاء بضرورة تسليم الجناة والمخططين والممولين ورعاة مثل هذه الأعمال الخسيسية للعدالة، مناشدين كل الدول للقيام بذلك؛ وفي نفس الوقت أن تقوم بالتزاماتها تجاه الحكومة المصرية وطبقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الأمر.

وأكد الأعضاء على أن أي عمل إرهابي غير مبرر مهما كانت دوافعه أينما يحدث ومتى يحدث وأيا ما كان مرتكبوه.

وطالب المجلس بتضافر جهود كل الأعضاء وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق والقانون الدولي بما فيها قوانين حقوق الإنسان وقوانين اللجوء الدولية للتصدي للأعمال الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.