السفارة الأمريكية تدين حادث المنيا.. وتؤكد: نساند مصر لهزيمة الإرهاب

القاهرة- أ ش أ:

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الهجوم الإرهابي المروع والخسيس الذي وقع اليوم الجمعة ضد المدنيين الأبرياء في المنيا.

وقالت السفارة -في بيان-، "إننا نتوجه بالصلوات والدعاء لضحايا هذا الاعتداء البشع والكريه"، وأكدت السفارة الأمريكية بالغ تعازيها لأسر الضحايا وأصدقائهم.

وأعربت عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وشددت على أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل وقوفها بقوة مع حكومة مصر وشعبها لهزيمة الإرهاب.

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة. ​