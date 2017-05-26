"دير الجونوس" تستعد لاستقبال 9 من شهداء المنيا (صور)
"دير الجونوس" تستعد لاستقبال 9 من شهداء المنيا (صور)
06:25 م الجمعة 26 مايو 2017
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المنيا - ريمون الراوي:
اتشحت قرية دير الجرنوس التابعة لمركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، اليوم الجمعة، بالسواد حزنًا على استشهاد 9 من أبنائها، ضمن حادث استهداف 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا.
أسفر الحادث عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.
وأفاد شهود من قرية دير الجرنوس أن أبناء القرية الشهداء التسعة بينهم أب وابنه، كانوا يذهبون للعمل مزارعين في مزارع الزيتون التي يشتهر بها دير الأنبا صموئيل المعترف بالصحراء الغربية في المنيا.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة الجماعية على أرواح الشهداء التسعة فور وصولهم إلى كنيسة السيدة العذراء بالقرية.
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