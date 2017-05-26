رئيس الوزراء يصل المنيا.. ويجتمع بمسؤولي المحافظة
رئيس الوزراء يصل المنيا.. ويجتمع بمسؤولي المحافظة
06:21 م الجمعة 26 مايو 2017
كتب- محمد غايات:
وصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، محافظة المنيا لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات في محافظة المنيا.
وفور وصوله عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع عددا من القيادات والمسئولين داخل المحافظة.
وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 مصابا و15 مصابا.
وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
كمال الجنزوري: هجوم المنيا الإرهابي لن ينال من عزيمة المصريين
-
برلماني: حادث المنيا ارتكبه أشخاص تتبرأ منهم الإنسانية
-
البرلمان يُدين حادث المنيا: لن يثني مصر عن محاربة الإرهاب
-
الصحة: نقل 8 مصابين من حادث المنيا إلى معهد ناصر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنياأخبار
-
السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار
-
رسميًا.. الداخلية تكشف هوية مطلق النيران على ميدان الحصريأخبار
-
أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة
-
التحريات: 8 مسلحين نفذوا الهجوم على أتوبيس المنياأخبار
-
ننشر أسماء 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي بالمنياأخبار