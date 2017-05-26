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رئيس الوزراء يصل المنيا.. ويجتمع بمسؤولي المحافظة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصل المنيا.. ويجتمع بمسؤولي المحافظة

06:21 م الجمعة 26 مايو 2017

رئيس الوزراء يصل المنيا.. ويجتمع بمسؤولي المحافظة

كتب- محمد غايات:

وصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، محافظة المنيا لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 حافلات في محافظة المنيا.

وفور وصوله عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع عددا من القيادات والمسئولين داخل المحافظة.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 مصابا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

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