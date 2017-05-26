هاني رمزي: اتجاه لاستبعاد عمرو مرعي من منتخب المحليين

التحرير

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أكد هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، أن الاتجاه الأقرب استبعاد عمرو مرعي، لاعب إنبي، حال إتمام انتقاله للنجم الساحلي رسميًا.

وقال رمزي في تصريحات لـ "التحرير"، إنه لا جدوى من ضم اللاعب حاليًا إذا كان لن يفيد المنتخب لأنه لا يستطيع المشاركة مع المحليين بعد احترافه.

وعن سبب استبعاده من المعسكر المقبل وعدم الانتظار لبدء الدوري التونسي، أكد رمزي أن الدوري في تونس سينطلق في شهر أغسطس والذي يشهد مواجهتي منتخب المحليين والمغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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وأضاف رمزي، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأسبوع المقبل، حال رفض أي نادٍ انضمام لاعبيه للفريق القومي في معسكر يونيو.

واختتم قائلاً، إن الجهاز الفني سيعلن قائمة المنتخب في المعسكر، وفي حالة رفض أي ناد انضمام لاعبيه سيعقد الجهاز الفني مؤتمر صحفي للكشف عن كل التفاصيل وتوضيح الحقائق للرأي العام.