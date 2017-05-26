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«الداخلية» ترفض زيادة أعداد جماهير القطبين في مباريات إفريقيا

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«الداخلية» ترفض زيادة أعداد جماهير القطبين في مباريات إفريقيا «الداخلية» ترفض زيادة أعداد جماهير القطبين في مباريات إفريقيا

التحرير

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قال العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن مسؤولي الأمن تمسكوا بحضور 5 آلاف متفرج فقط لمواجهتي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ومباراة الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار سويلم، إلى أن اتحاد الكرة حاول إقناع الأمن بزيادة أعداد الجماهير لكن الجهات الأمنية رفضت تمامًا، وتمسكت بألا يزيد عدد الجماهير عن 5 آلاف، خلال المباراتين اللتين يستضيفهما الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

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وشهدت الساعات الماضية مخاطبات بين اتحاد الكرة والأمن لتحديد الأعداد التي يسمح لهم بالحضور.

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