أندية الممتاز تقف دقيقة حداد في مباريات الجولة الـ30

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن تقف الفرق دقيقة حداد في بقية مباريات الأسبوع الـ30 للدوري الممتاز، حدادًا على ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بالمنيا.

وقال عامر حسين، رئيس اللجنة، إنه أخطر موظفي لجنة المسابقات وكذلك لجنة الحكام بالقرار.

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وكان مسلحون قد أطلقوا النيران على حافلتي رحلات وشاحنة صغيرة، يستقلها أقباط من الأطفال والكبار، وكانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة في محافظة المنيا.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى بلغ 26 شخصًا، و75 جريحًا، أغلبهم من الأطفال.