«سامحني يا رب مش قادر أحب أعدائي».. مشاهير نعوا ضحايا «أتوبيس الأقباط»

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تستمر سلسلة حلقات الإرهاب، التي تودي بحياة العديد من الأبرياء، واليوم الجمعة، كانت الحلقة الجديدة لمسلسل الإرهاب الذي أودى بحياة وإصابة العشرات إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين هاجموا حافلة كانت تقل أقباط في رحلة دينية بمحافظة المنيا، وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة ومشاهير المجتمع على تقديم التعزية لأسر الضحايا وإدانة الإرهاب.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المشاهير الذين نعوا شهداء حادث المنيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سامو زين

نعى الفنان السوري سامو زين ضحايا هجوم أتوبيس الأقباط، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلا: "تعازينا لأخوانا الأقباط، الإرهاب لا دين له، لا حول ولا قوه إلا بالله".

محمد أبو حامد

كتب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، تدوينة له على موقع "تويتر": "ننعى ببالغ الحزن شهداءنا بالمنيا، ونسأل الله أن يرحمهم في ملكوت السماء ويضع يده بالشفاء للمصابين، وأن يلهم أسر الشهداء والمصابين الصبر".

أحمد السعدني

عبر الفنان أحمد السعدني عن غضبه من الهجوم المسلح الذي وقع على المنيا، قائلا: "مش عارفين نفرح لا برمضان ولا بأي حاجه بتقتلوا الأطفال، استغفر الله العظيم".

كريم فهمي

أقام الفنان كريم فهمي حدادا على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ونشر صورة كاتباً فيها: "حداد على أرواح شهداء مصر".

خالد سليم

ترحم الفنان خالد سليم على الشهداء قائلاً: "الرحمة لشهداء المنيا والصبر والسلوان لذويهم".

أحمد يونس

غرّد مذيع الراديو أحمد يونس على موقع تويتر قائلاً: "أنتو متخيلين يا جماعة أن اللي عملوا العمل الخسيس ده عملوه وقت صلاة الجمعة، لا بجد اللهم قوي إيمانكم! كانوا في مهمة أهم من الصلاة نفسها!!".

نيكول سابا

نعت الفنانة اللبنانية ضحايا هجوم المنيا قائلة: "رحم الله شهداء المنيا، حمى الله مصر".

أنغام

أدانت الفنانة أنغام الحادث الإرهابي بالمنيا خاصة أنه وقت حلول شهر رمضان وقالت: "استقبال شهر الرحمة والغفران بقتل المصريين المسيحيين!! لا حول ولا قوة إلا بالله، لعنة الله عليكم يا قتلة يا سفلة، رحم الله الشهداء".

مروة نصر

غردت المطربة مروة نصر عبر موقع تويتر، قائلة: "بجد الواحد مش عارف يقول أيه، أي دين بيقول تقتلوا أطفال بريئة يوم جمعة ومع بداية شهر رمضان، منكم لله، حداد على أرواح الأبرياء، فاضل إيه تاني".

محمد هنيدي

كتب الفنان محمد هنيدي في تغريدة له على "تويتر": "الواحد ماعدش عارف يقول أيه صراحة، ربنا يرحم كل اللي استشهدوا في المنيا ويصبر أهاليهم".

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عمرو حمزاوي

أدان عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الهجوم الإرهابي في المنيا، قائلا: "الاعتداء على أتوبيس ينقل مصلين أقباط إلى دير في مدينة العدوة بالمنيا جريمة إرهابية جديدة ".

صبا مبارك

أعربت الممثلة الأردنية صبا مبارك عن حزنها مما حدث في المنيا، قائلة: "وفايت علينا رمضان 2017، و لسه القتل والتفجير وإيذاء البشر في كل مكان في العالم، الله يرحم شهداء المنيا إخواننا الأقباط، شي بيكسر القلب".

نجيب ساويرس

نادى رجل الأعمال نجيب ساويرس الله برجوع حق ضحايا المنيا قائلا: "سامحنى يا رب مش قادر أدي خدي الشمال ومش قادر أحب أعدائي ولا عايز أسامح، أنا عايزك تجيب حق الناس دي".

نبيل الحلفاوي

في تدوينة للفنان نبيل الحلفاوي يدين فيها الحادث الإرهابي بالمنيا، كتب: " يستقبلون الشهر الكريم بسفك دماء الأطفال والأبرياء، اللهم أرحم الشهداء وأنزل الصبر والسكينة في نفوس أهاليهم وأحبائهم، لم ينتصر إرهاب على شعب".

مينا عطا

قال المطرب مينا عطا: "ربنا يرحم شهداء المنيا، ويهدى (المغيبين) دول اللى بيهجموا على أسر وأطفال عزل منكم لله هو قادر يتصرف فيكم".

نشوى مصطفى

هاجمت الفنانة نشوى مصطفى، منفذي التفجير، قائلة: "يا كفرة يا أعداء ربنا، بتقتلوا أطفال، حتصوموا بكرة وأنتوا متسحرين دم، الله يرحم اللي ماتوا غدر ويصبر أهاليهم يا رب".

علاء الأسواني

قدم الكاتب والأديب علاء الأسواني، التعازي لأسر ضحايا هجوم المنيا قائلا: "نعزي مصر في شهداء المنيا ومكانهم الجنة بإذن الله، لماذا لم تعين الداخلية حراسة على أتوبيس الأقباط؟".

نانسي عجرم

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها، قائلة: "مؤلم جدا ما يحدث، تعازي الحارة إلى أسر شهداء المينا والشعب المصري أجمع، يا رب أحفظ مصر وأهلها من كل شر".

محمد صلاح

حرص محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالي، على تقديم التعزية لأسر الضحايا، قائلا: "خالص العزاء في ضحايا أتوبيس المنيا وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

عمرو الليثي

تقدم الإعلامي عمرو الليثي بتعازيه لأهالي الضحايا قائلا: "خالص التعازى في أشقائنا وأهالينا، ولكل الأخوة المسيحين، ودعاءنا بالشفاء لكل المصابين، اللهم أحفظ مصر وأهلها من كل شر وسوء".

يوسف الحسيني

ندد الإعلامي يوسف الحسيني بالحادث الإرهابي بالمنيا قائلا: "لا عزاء ولا شجب ولا رثاء، فلنبحث عن أصل الخلل في الفكرة أو التطبيق، ما حدث في المنيا أخطر من تفجير الكنائس".