البرلمان يعقد 3 جلسات لمناقشة 9 اتفاقيات ومشروعات قوانين و92 مقترحا

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يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، ويعقد 3 جلسات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء؛ بعد غيابه لمدة أسبوعين، ومن المقرر أن يناقش طلب مقدم من النائب عفيفى كامل وتسعة عشر عضوًا، لمناقشة ظاهرة الإرهاب التى تشكل خطورة على أمن واقتصاد المجتمع المحلى والاقليمى والدولى.

ووفقا لجدول أعمال البرلمان، من المقرر أن يجري مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى، ومناقشة طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة، ومناقشة طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى مناقشة طريقة إقرار الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمجر.

وتناقش الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، وتقرير اللـجـنـة المشتركة من لجنة الـخـطـة والـموازنـة ومكتب لجنـة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

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وتختتم الجلسة العامة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختـامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2015 / 2016، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والـموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة فى شأن "الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكى".

وفي جلسه الثلاثاء يناقش البرلمان تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن استمرار نظر التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2015 / 2016، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشـروع قـانـون مقـدم مـن النائب أسامة هيكل و 87 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة للأثريين.

فيما يناقش المجلس خلال جلسة الأربعاء 92 اقتراح بقانون مقدم من عدد نواب القاهرة والمحافظات بشأن عدد من الملفات.