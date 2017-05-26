«القومي لحقوق الإنسان»: «حادث المنيا» يهدد استقرار البلاد

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أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بالغ إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي، الذى استهدف عشرات الأقباط خلال توجههم إلى دير الأنبا صاموئيل المعترف بالصحراء الغربية، صباح اليوم الجمعة.

وجدد المجلس، في بيان، إدانته بشدة للجرائم الإرهابية، باعتبارها انتهاكا جسيما وصارخا لأسمى حق من حقوق الإنسان وهو "الحق فى الحياة"، الذي تصونه التعاليم السماوية وكل المواثيق والتشريعات الدولية، مدينًا استهداف الأبرياء باعتبارها أعمالا إرهابية جبانة تخالف قيم التسامح والسلام وقبول الآخر وكل تعاليم الأديان السماوية، ويعتبرها تهديدا للاستقرار السياسى والاجتماعى والأمنى بالبلاد.

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وقدم خالص العزاء لأسر الضحايا، معبرا عن تمنياته بسرعة الشفاء العاجل للمصابين.