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رئيس الوزراء يتوجه إلى المنيا: عازمون على هزيمة الإرهاب

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رئيس الوزراء يتوجه إلى المنيا: عازمون على هزيمة الإرهاب رئيس الوزراء يتوجه إلى المنيا: عازمون على هزيمة الإرهاب

التحرير

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توجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفقة النائب العام، إلى المنيا لمتابعة آثار الحادث الإرهابي الذي وقع هناك ظهر اليوم الجمعة.

وأدان "إسماعيل"، الحادث الإرهابي، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كان رئيس الوزراء قد أجرى عدة اتصالات تليفونية بمجموعة من الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات الحادث، واطمأن على توافر كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ونقلهم إلى المستشفيات المختلفة، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، والعمل على سرعة تتبع الجناة والقبض عليهم.

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وأكد رئيس الوزراء جبن وخسة تلك الأعمال الإرهابية التى تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أنهم لم ولن ينجحوا فى شق النسيج الوطنى.

وأكد رئيس الوزراء عزم الدولة حكومة وشعبًا على التصدى بكل قوة لتلك الأفكار والأعمال الإرهابية والقضاء عليها، والاستمرار فى عمليات البناء والتنمية.

يذكر أن مسلحين هاجموا أتوبيسًا وسيارة نصف نقل، تقل أقباطًا، أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي، من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن استشهاد 28 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.

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التحرير

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