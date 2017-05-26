أيمن أبو العلا: لماذا لم نسمع عن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج؟

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أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن منافذ السلع التى أعدتها الحكومة بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار خطوة جيدة، وتبلور اهتمام الحكومة بمحدودى الدخل، إلا أنه فى الوقت نفسه لا تزال هناك إجراءات أخرى لحماية المواطنين، ولم تتعامل معها الحكومة بجدية حتى الآن.

واقترح أبو العلا، فى بيان له، اليوم الجمعة، أن تضع الحكومة قاعدة بيانات صحيحة تخص كل المواطنين والمواد الغذائية الأساسية من الدرجتين الأولى والثانية، وبعد ذلك تعمل على زيادة الرقعة المزروعة تدريجيا بهذه المواد حتى الاكتفاء كمرحلة أولى ثم التصدير كمرحلة ثانية.

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وتساءل أبو العلا لماذا لم نسمع حتى الآن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج فى مصر؟ فهذا الأمر بديهى ويجب أن تعلنه الحكومة أمام الرأى العام، فزيادة الإنتاج وحده هو الكفيل بحل كل مشكلات مصر من توفير عملة صعبة، وتحقيق الاكتفاء وزيادة الصادرات وقلة الوارادات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم بيانه قائلا "لطالما عجزت الحكومة عن زيادة الإنتاج فى مصر لانسحب عجزها على الشعب ولم يجد قوت يومه، ولكلما نجحت الحكومة فى زيادة الإنتاج لانتشلت مواطنين كثيرين من خط الفقر".