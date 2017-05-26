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علاء والي يطالب بتشديد الرقابة على الطرق بعد حادث المنيا

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علاء والي يطالب بتشديد الرقابة على الطرق بعد حادث المنيا علاء والي يطالب بتشديد الرقابة على الطرق بعد حادث المنيا

التحرير

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استنكر النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحادث الإرهابي البشع الذي وقع، اليوم الجمعة، وأدى إلى استشهاد 24 مواطنًا وإصابة 27 آخرين فى حادث إطلاق نار من مجهولين على أتوبيس الأقباط بالطريق الصحراوى الغربى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وطالب رئيس لجنة الإسكان، فى بيان له، بسرعة القصاص للأبرياء والانتقام من مرتكبى العملية الإجرامية، وتشديد الرقابة على الطرق الصحراوية وكافة المناطق الحيوية بالبلاد، وذلك تحسبًا لمزيد من العمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعات المأجورة لصالح دول بعينها، فشلت فى أن يكون لها دور على الساحة الشرق أوسطية أو الدولية.

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وطالب رئيس لجنة الإسكان الجهات الأمنية بتغيير خططها طبقا لمجريات الأحداث، خاصة بعد نجاح القمة الإسلامية الأمريكية، وبالتالى يجب علينا توخى الحيطة والحذر، لأننا أمام أعداء قتلهم نجاح الرئيس عبد الفتاح داخليا وخارجيا.

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التحرير

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