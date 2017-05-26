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السيسي يوجه رئيس الوزراء بمتابعة تداعيات «حادث المنيا»

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السيسي يوجه رئيس الوزراء بمتابعة تداعيات «حادث المنيا» السيسي يوجه رئيس الوزراء بمتابعة تداعيات «حادث المنيا»

التحرير

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أجرى الرئيس عبد الفتاح ، اتصالًا هاتفيا بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي، الذي وقع بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، ووجه كل أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بسرعة التعامل مع هذا الحادث الغاشم، والتأكد من توفير كل أوجه الرعاية لأهالى الضحايا والمصابين، وتقديم كل الإجراءات والتسهيلات اللازمة على الوجه الكامل.

كان "إسماعيل" قد أجرى عدة اتصالات مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، ومحافظ المنيا، وعدد من المسئولين المعنيين للاطمئنان على توافر أوجه الرعاية للمصابين، وأهالي الضحايا.

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يذكر أن مسلحين هاجموا أتوبيسًا وسيارة نصف نقل، يقلان أقباطًا، وذلك في الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، ليسفر الحادث عن استشهاد 18 شخصًا، وإصابة 26 آخرين.

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