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برلماني: قرار استعادة الأراضي المنهوبة يوازي تأميم القناة

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برلماني: قرار استعادة الأراضي المنهوبة يوازي تأميم القناة برلماني: قرار استعادة الأراضي المنهوبة يوازي تأميم القناة

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أشاد النائب علاء عبد النبي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتعامل الصارم مع التعديات على أملاك وأراضي الدولة، ومشاركة المهندسين العسكريين التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل، لتنفيذ أعمال الإزالة للمباني السكنية المقامة على نحو مخالف للقانون محافظات .

ووصف عبد النبي، في بيان له، اليوم الجمعة، قرار الرئيس باستعادة الأراضي أنه «يعادل قرار تأميم قناة السويس، إذ أن العدوان على أراضي الدولة من المافيا واللصوص وخسارة الدولة مليارات الجنيهات، سرقة إيرادات القناة من الغرب قبل تأميمها في 1956على يد الزعيم جمال عبد الناصر».

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وأثنى على الجهود المبذولة لاستعادة حقوق وأراضي الدولة والإزالة الفورية لكافة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية والمحليات، لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة باعتبارها ملكا للشعب المصري.

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