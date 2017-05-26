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حزب النور: حادث المنيا عمل خسيس يستهدف إشعال الفتنة في البلاد

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مصراوي Masrawy

حزب النور: حادث المنيا عمل خسيس يستهدف إشعال الفتنة في البلاد

05:57 م الجمعة 26 مايو 2017

حزب النور: حادث المنيا عمل خسيس يستهدف إشعال الفتنة في البلاد

كتبت-مروة شوقي:

استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، حادث المنيا الإرهابي البشع، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإجرامي لا يمكن أن يقوم به إنسان لديه ذرة من انتماء لدين أو وطن.

وأشار مخيون، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن حادث المنيا عمل إجرامي خسيس بكل المقايسس يستهدف اشعال الفتنة في البلاد، وإحداث حالة من عدم استقرار بالدولة المصرية، وتماسكها ومحاولة للعبث بمصير الوطن ومستقبله، وهذا يستدعى من أبناء الوطن جميعًا توخى الحذر واليقظة؛ حتى لا ينال هؤلاء المجرمون ما يريدون.

فيما قال المهندس جلال مرة، نائب رئيس حزب النور، إن هذه الأحداث موجهة بصفة أساسية لهدم تماسك بنيان الدولة المصرية من أجل محاولة إدخال في نفق الفوضي، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث لن تنال من وحدة وقوة الشعب بقوله: "لن يهدأ لنا بال حتي يتم القضاء علي أسباب الإرهاب مهما كلفنا ذلك".

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

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