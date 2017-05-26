كمال الجنزوري: هجوم المنيا الإرهابي لن ينال من عزيمة المصريين

كتب- حاتم أبوالنور:

قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط على الطريق الصحراوي في المنيا، اليوم الجمعة، لن ينال من عزيمة المصريين.

وأضاف الجنزوري، في تصريحات لـ"مصراوي": "نحن نُعزي أنفسنا جميعا، فنحن جميعا مصريين، وأحب أقول لن ينال الإرهاب الجبان منا، ولن يستطيع أحد أن يضر مصر أو يجي جنبها ربنا حميها وشعبها".

وتابع رئيس مجلس الوزراء السابق: "ستبقي مصر آمنة كما ذكرها الله تعالي".

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.