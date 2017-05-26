أقباط من أمام مشرحة مطاي: "إرحل يا وزير الداخلية"

حمل عدد من الغاضبين صلبانًا معدنية كبيرة ملفوفة بق

المنيا - ريمون الراوي:

تظاهر العشرات من الأقباط، اليوم الجمعة، أمام مستشفى مطاي، حيث أودعت جثث ضحايا حادث استهداف 3 حافلات ركاب كانت تقل أقباطًا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة في المنيا.

وأثناء خروج جثامين الضحايا من المستشفى، ردد المتظاهرون هتافات "إرحل يا وزير الداخلية.. وبالروح بالدم نفديك ياشهيد، وبالروح بالدم نفديك ياصليب".

كما حمل عدد من الغاضبين صلبانًا معدنية كبيرة ملفوفة بقماش أحمر (رمز الاستشهاد).

وتعرضت 3 حافلات كانت تقل أقباطًا، اليوم الجمعة، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و24 مصابًا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلاً و15 مصابًا.