بوتين يعزي السيسي بضحايا المنيا.. ويؤكد: سنظل حليفًا في محاربة الإرهاب
بوتين يعزي السيسي بضحايا المنيا.. ويؤكد: سنظل حليفًا في محاربة الإرهاب
06:01 م الجمعة 26 مايو 2017
موسكو - (أ ش أ):
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تعزية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب الهجوم الإرهابي في المنيا، مؤكدًا أن روسيا تبقى حليفا وثيقا للقاهرة في محاربة الارهاب.
وذكر بيان الدائرة الإعلامية للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي قال في برقيته إن "مقتل النساء والأطفال، هو دليل آخر على همجية وعدم إنسانية طبيعة الإرهاب ومنفذيه"، مشيرا إلى ضرورة أن ينال مُعدي هذا العمل الارهابي العقاب.
وشدد بوتين في برقيته، على أن روسيا ستبقى حليفا وثيقا لمصر في محاربة الإرهاب.
وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.
وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.
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