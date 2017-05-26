على هامش قمة السبع .. ترامب وآبي يتفقان على زيادة عقوبات كوريا الشمالية
على هامش قمة السبع .. ترامب وآبي يتفقان على زيادة عقوبات كوريا الشمالية
05:43 م الجمعة 26 مايو 2017
دونالد ترامب وشينزو آبي
جيارديني ناكسوس(إيطاليا) - (د ب أ):
اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الجمعة، على زيادة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وسط مخاوف من أن تقوم الدولة الديكتاتورية بتطوير برنامجها للأسلحة النووية.
وقال بيان صدر عن البيت الأبيض بعد اجتماع ترامب وآبى على هامش قمة مجموعة السبع في صقلية، إن الولايات المتحدة تعهدت بالتعاون مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية : "لزيادة الضغط على كوريا الشمالية، وتوضيح أن المسار الحالي لكوريا الشمالية لن يستمر".
وقال البيان ان البلدين سيعملان على تحديد "الكيانات التي تدعم برامج الصواريخ البالستية والنووية في كوريا الشمالية" وذلك لفرض المزيد من العقوبات.
واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون الدفاعي بينهما في المنطقة.
ولا يزال الوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية متوترا بعد أن قامت بيونج يانج بإطلاق صواريخ مختلفة في الأشهر الأخيرة.
وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة قد تتخذ اجراء أحادي الجانب ضد كوريا الشمالية ردا على ذلك.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ترامب يشيد بجولته الخارجية الأولى قبل قمة مجموعة السبع
-
ترامب يرى اتفاقية باريس لحماية المناخ "غير عادلة"
-
سيول توافق على اتصالات بين المدنيين الجنوبيين والشماليين
-
وفاة "ملكة الكشمير" في إيطاليا عن عمر يناهز 73 عامًا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة
-
الزمالك في بيان رسمي يرد على "ضبط تاجر مخدرات" داخل مقر الناديرياضة
-
مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمولأخبار
-
هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنياأخبار
-
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25أخبار
-
بالفيديو والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنياأخبار