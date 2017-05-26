على هامش قمة السبع .. ترامب وآبي يتفقان على زيادة عقوبات كوريا الشمالية

جيارديني ناكسوس(إيطاليا) - (د ب أ):

اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الجمعة، على زيادة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وسط مخاوف من أن تقوم الدولة الديكتاتورية بتطوير برنامجها للأسلحة النووية.

وقال بيان صدر عن البيت الأبيض بعد اجتماع ترامب وآبى على هامش قمة مجموعة السبع في صقلية، إن الولايات المتحدة تعهدت بالتعاون مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية : "لزيادة الضغط على كوريا الشمالية، وتوضيح أن المسار الحالي لكوريا الشمالية لن يستمر".

وقال البيان ان البلدين سيعملان على تحديد "الكيانات التي تدعم برامج الصواريخ البالستية والنووية في كوريا الشمالية" وذلك لفرض المزيد من العقوبات.

واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون الدفاعي بينهما في المنطقة.

ولا يزال الوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية متوترا بعد أن قامت بيونج يانج بإطلاق صواريخ مختلفة في الأشهر الأخيرة.

وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة قد تتخذ اجراء أحادي الجانب ضد كوريا الشمالية ردا على ذلك.