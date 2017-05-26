السفير البريطاني يُدين هجوم المنيا

القاهرة - (مصراوي):

أدان جون كاسين سفير بريطانيا بالقاهرة اليوم الجمعة الهجوم الارهابى الذى وقع فى وقت سابق بمحافظة المنيا واستهدف حافلة تقل عدد من المواطنين الأقباط.

وقال كاسين - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاحتماعى "تويتر" - "أحتقر وأدين جرائم القتل في المنيا".

واعرب السفير البريطانى عن امله في "ان يفشل الإرهابيون في نشر الكراهية" وكذلك عن الدعم والتضامن مع جميع من يعانون من هذا الهجوم.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 26 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا. وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين نقلوا لمستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، وبعضهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.