دورتموند: سننظر في إمكانية بيع «أوباميانج» بعد كأس ألمانيا

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أكد هانز يواكيم، الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، أن إدارة النادى ستنظر بعد نهائى بطولة كأس المانيا، في إمكانية بيع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية ألمانية في الفترة الماضية، باقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق، حيث تلقى الجابوني عروضا من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي بالإضافة إلى تيانجين الصيني.

وقال يواكيم، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة "إننا سنجلس عقب نهائي بطولة كأس ألمانيا للنظر في هذا الأمر، وسنرى ماذا سيحدث".

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وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت مباراة فرانكفورت ستكون هي الظهور الأخير لأوباميانج معنا، هذا احتمال وارد ولكنه ليس أمرا مؤكدا".

الجدير بالذكر أن عقد أوباميانج مع دورتموند يمتد حتى عام 2020، غير أنه يبدو أنه اقترب بشدة من الرحيل، بعد 4 مواسم مميزة مع النادي الألماني.

وذكرت تقارير أن اللاعب الجابونى تقدم لفاتسكه بطلب من أجل الرحيل عقب مباراة نهائي كأس ألمانيا غدا السبت، أمام فرانكفورت.