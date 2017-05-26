بالفيديو || متحدث "الداخلية" يوضح تفاصيل حادث المنيا الإرهابي .. ننشر أسماء ضحايا الهجوم الإرهابي

سمر العشري

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن عدد ضحايا الحادث الإرهابي الواقع صباح اليوم الجمعة حيث تم إطلاق النار على أتوبيس في طريقه للمنيا صباح اليوم الجمعة، حيث أكدت وزراه الصحة أن عدد الوفيات ارتفع ليسجل 24 شخص، كما ارتفع عدد المصابين ليبلغ 27 شخص.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور تلقي الوزارة البلاغ تم إرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الجثث والمصابين مستشفى مغاغة والعدوة، وأكدت وزارة الصحة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في معهد ناصر، تمهيدا لنقل المصابين وتلاقيهم الإسعافات اللازمة.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف إلى محافظة المنيا من أحل نقل المصابين إلى معهد ناصر، مشيرا إلى أنه جميع الإصابات هي بطلق ناري في القدم، وحالة واحدة في البطن، موضحا أنه تم تجهيز جميع الاستعدادات اللازمة بمعهد ناصر لتلقي المصابين.

وتجدر الإشارة إلى أنه أجهزة الأمن، إخطارا بقيام مجهولين بإطلاق النار على أتوبيس رحلات في طريقة لدير الأنبا صموئيل بمغاغة شمال المحافظة المنيا، صباح اليوم، ومن جانبه أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أومره بسرعة ضيط الجناة وتوفير الرعاية اللازمة لجميع المصابين، كما تقدم بالتعازي لأسر المتوفين.

وفي سياق متصل، أكد اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، أنه جار التعامل مع جميع الخطط الأمنية لضبط الجناة المتسببين في هذا الحادث الإرهابي، أنه تم فرض كردونات أمنية على نقاط واسعة، ووضع التدابير الأمنية من خلال الأدلة الجنائية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة، أن الحادث وقع وقع إثر خروج مجهولين من 3 سيارات دفع رباعي ببنادق آلية، مطلقين النار بشكل عشوائي تجاه الأتوبيس الذي كان يقل الأقباط، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة المصريين وسوف نستمر في مكافحة الإرهاب.

أسماء ضحايا حادث الهجوم الإرهابي بالمنيا :

في مستشفى العدوة العام 6 جثث وهم “عايد حبيب 45 سنة ومارفى هانى 4 سنوات ولمعى إسحاق 55 سنة وموريسكا مينا عامين وكيرلس محروس 30 سنة وناصف ممدوح 32 سنة.

مستشفى بني مزار العام 8 ضحايا وهم مينا صموئيل 30 سنة، ورضا فاروق 35 سنة وسامح اسرائيل 35 سنة وصابر سريال 40 سنة وعواطف أنور 45 سنة و3 جثث مجهولة الهوية.

كما استقبلت مستشفى مطاى 9 جثث وهم هبه عادل 30 سنة وسامح محسن 25 سنة ومهدى إدوارد 50 سنة وكرم عاطف 35 سنة وعيد اسحق 60 سنة وصموئيل غطاس 60 سنة وهاني محسن 35 سنة واسحق شلبى 59 سنة وجثة مجهولة الهوية.

استقبلت مستشفى مغاغة العام 5 جثث وهم بيشوى إبراهيم 25 سنة وعياد عزيز وعادل ادوارد وهاني عدلي وعاطف منير.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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