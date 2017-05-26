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المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق سوق إمبابة

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مصراوي Masrawy

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق سوق إمبابة

01:44 م الجمعة 26 مايو 2017

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النيابة تعاين حريق سوق إمبابة.. والتحقيقات: الإشغالات أعاقت وصول سيارات الإطفاء

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النيابة تعاين حريق سوق إمبابة.. والتحقيقات: الإشغالات أعاقت وصول سيارات

كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة، أن ماسا كهربائيا بإحدى التوصيلات الكهربائية بمنطقة المحلات وراء نشوب حريق بسوق إمبابة، اليوم الجمعة.

وانتقل اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة إلى موقع الحريق، ووجه بحصر الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات، ورفع آثار الحريق بواسطة معدات الحي.

وتسبب الحريق في تفحم محتويات نحو 40 محلا تجاريا، وامتداد النيران إلى عقارين بمحيط موقع الحريق، ونقطة المنيرة الشرقية.

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