برلماني: حادث المنيا ارتكبه أشخاص تتبرأ منهم الإنسانية

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن حادث استهداف حافلة أقباط المنيا هدفه التربص لمصر وإشعال الفتنة فيها.

وأضاف عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لن تنال تلك الجماعات من أمن مصر وشعبها لوطنيهم وانتمائهم له".

واعتبر النائب، الحادث قام به أشخاص لا ينتمون إلى الإسلام وتتبرأ منهم الإنسانية، مؤكدًا أن ذلك لن ينال من عزيمة مصر وإرادتها في مواصلة عجلة التنمية.

ولفت إلى أن النواب في البرلمان سيطالبون الحكومة بسرعة اتخاذ الآليات الازمة ووضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تؤدي إلى مواجهة الارهاب الأعمى -على حد تعبير.

وأوضح عبدالعظيم، أن وفدًا من نواب المنيا اتجهوا إلى المستشفيات التي استقبلت ضحايا الحادث، لزيارة المصابين والتأكد من توفير كافة الخدمات الطبية لرعايتهم، لافتًا إلى انتظارهم الإجراءات الأمنية لدفن جثث الشهداء.

وأطلق مسلحون النيران، صباح اليوم الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلًا و25 مصابًا وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي سقوط 35 قتيلًا و15 مصابًا.

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، فيما تم نشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة لأهالي الضحايا والمصابين.