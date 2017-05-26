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روسيا: العلاقات مع الناتو في أسوأ نقطة لها منذ الحرب الباردة

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مصراوي Masrawy

روسيا: العلاقات مع الناتو في أسوأ نقطة لها منذ الحرب الباردة

05:18 م الجمعة 26 مايو 2017

روسيا: العلاقات مع الناتو في أسوأ نقطة لها منذ الحرب الباردة

موسكو - (د ب أ):
ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن علاقات روسيا بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وصلت الى أسوأ نقطة لها منذ الحرب الباردة، بعد يوم من عقد الحلف قمة حضرها الرئيس الأمريكي دونالد في بروكسل.

وقالت الوزارة في بيان:"علاقات روسيا والناتو تمر بأعمق أزمة لهما منذ نهاية الحرب الباردة ".
وجاء في البيان أن زيادة الناتو من تواجده على حدوده مع روسيا يتناقض مع الخطوط العريضة لاتفاقية أبرمت 1997 بين القوتين، مضيفا أن الناتو بالغ في احتمالية التهديد الذي يمكن أن تشكله روسيا.
ويوافق غد السبت الذكرى العشرين لتوقيع الاتفاقية.

وجاء في البيان:" الميول السلبية المتزايدة لم تكن خيارا روسيا. إنها نتيجة سنوات كثيرة من المواقف المدمرة من قبل التكتل التي ترمي إلى تحقيق هيمنة عسكرية وسياسية في الشؤون الأوروبية والعالمية ".

وشعر أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا بأنهم مهددون على نحو متزايد من قبل روسيا منذ انضمام منطقة القرم الأوكرانية لها قبل ثلاث سنوات.
وقام الناتو بنشر الآلاف من الجنود في دول البلطيق وبولندا في السنوات الأخيرة.
وأعلن ترامب في القمة أمس الخميس أن أمريكا تعتزم زيادة تمويل الناتو، ما أثار قلق المبعوث الروسي لدى التكتل أليكسندر جروشكو.

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