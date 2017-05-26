الأهلي ينعى ضحايا حادث المنيا: «لن ينال من عزيمة الوطن»

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حرص النادي الأهلي، على نعي ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة بالمنيا، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب حساب القلعة الحمراء: «ننعى ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم بمحافظة المنيا الذي وقع صباح اليوم الجمعة، والذي لن ينال من عزيمة الوطن ونسيجه الواحد».

كان مسلحون، أطلقوا النيران على حافلتي رحلات وشاحنة صغيرة، يستقلها أقباط من الأطفال والكبار، وكانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة في محافظة المنيا.

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وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد القتلى بلغ 26 شخصًا، و25 جريحًا، أغلبهم من الأطفال.

