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حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

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مصراوي Masrawy

حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

05:12 م الجمعة 26 مايو 2017

حبس الطالب المتهم بإصابة الطفل يوسف بميدان الحصري

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار محمد يسري، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه وصديقيه بإطلاق أعيرة نارية في حفل خطوبته مما أسفر عن إصابة الطفل يوسف العربي، وطالبة بطلقات نارية أثناء توقفهما بميدان الحصري .

ووجهت النيابة تحت إشراف المستشار أحمد الأبريق المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، للمتهم تهمتي الإصابة الخطأ وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص .

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني، في بيان له، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن التحريات من خلال جمع المعلومات أشارت إلى قيام بعض الأشخاص وفى توقيت متزامن للحادث بإطلاق أعيرة نارية أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، خاص بالمدعو/ زياد .م . ف. م سن 22 طالب بكلية التجارة، ومقيم بدائرة مركز طامية – الفيوم.

وتابع البيان، بإستكمال الفحص وإجراء معاينة لمحيط العقار محل الحفل عثر على عدد من أظرف الطلقات الفارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39، حيث أمكن التوصل إلى بعض الشهود والذين أكدوا ما جاء بالتحريات حول إقامة الحفل فى توقيت معاصر لتوقيت إصابة المذكورين وقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية إبتهاجاً بحفل الخطوبة.


وأكد البيان، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو "زياد . م "، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات؛ اعترف بقيامة وشخصين آخرين بإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم أثناء الحفل المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتكثيف الجهود لضبط الأخرين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة امرت بحبسه وضبط واحضار الاخرين .

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