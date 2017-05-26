تزامنًا مع حادث المنيا.. سوهاج ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى
تزامنًا مع حادث المنيا.. سوهاج ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى
05:25 م الجمعة 26 مايو 2017
سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع قطاعاتها إلى القصوى، وذلك تحسبًا لأي طارئ، وتزامنًا مع الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة نقل ركاب، كانت تقل أقباطًا من محافظة بني سويف، متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الهجوم أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 25 آخرين.
وقرر المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم تكثيف الحملات المرورية والأمنية بجميع الطرق الرئيسية والفرعية وتأمين أماكن العبادة والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة، وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والإسعاف.
وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية والمديريات والقطاعات بضرورة اليقظة والحذر والاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن والأمان بالشارع السوهاجي.
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