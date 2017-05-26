"أمن السويس" توزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

السويس - حسام الدين أحمد:

وفرت مديرية أمن السويس، الآلاف من كراتين المواد الغذائية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين البسطاء بمختلف الأحياء، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ووزع اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، اليوم الجمعة، رافقه عدد من الضباط، كراتين الترفيه على المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك بميدان الأربعين.

من جانبه، قال اللواء مصطفى شحاتة في تصريحات صحفية: "إن المديرية وزعت عددًا كبيرًا من العبوات على المحتاجين خلال الفترة الماضية في عدد من المناطق الأكثر احتياجًا بحيي الجناين وفيصل".

وتضم كل كرتونة، عدة أكياس زنة واحد كيلو من الأرز والمكرونة والسكر والفول، ومستلزمات رمضان.

وهنأ مدير أمن السويس، المواطنين بحلول الشهر الكريم.