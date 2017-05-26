جامعة المنيا عن الهجوم الإرهابي: صدر عن قلة مجرمة تقتل وفقًا لمخطط خارجي
جامعة المنيا عن الهجوم الإرهابي: صدر عن قلة مجرمة تقتل وفقًا لمخطط خارجي
04:44 م الجمعة 26 مايو 2017
المنيا - ريمون الراوي:
أدانت جامعة المنيا الأعمال الإرهابية الآثمة التي استهدفت 3 مركبات بالقرب من دير "الأنبا صموئيل المعترف"، قائلًا إنها "صدرت عن قلة مجرمة تقتل المصريين بمخططات خارجية وبأيادي وأفكار خسيسة، لا ترعى حرمة لدمٍ ولا لأيام كريمة".
وأكد الجامعة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "الشعب المصري سيظل يداً واحدةً لن يفت في عضده محاولات النيل من وحدته وعرقلة التنمية الشاملة بمصرنا الغالية".
وأشار البيان إلى أن "هذه الحوادث الإجرامية تبرهن على إفلاس من خطط ومن نفذ وخسة من تواطئ ومن شارك وستظل مصر بإذن الله تعالى رغم أنف الحاقدين وكيد الكائدين عزيزة أبية لن تنجح هذه الأعمال فى النيل من عزيمة واصرار شعبها في مكافحة قوى الشر والارهاب وإقتلاعه من جذوره".
وقالت الجامعة في ختام بيانها: "نحن إذ نعزي أنفسنا في هذا الدم الطاهر البريء الذي أريق بلا ذنب فإننا نؤكد وقوفنا صفًا واحدًا خلف القيادة المصرية واستعدادنا جميعًا للتضحية بنفوسنا وبكل غالٍ ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. أهالي ضحايا "أتوبيس المنيا" يتظاهرون بميدان مغاغة تنديدًا
-
بالصور.. وزيرة "التضامن" تصل المنيا لمتابعة حادث دير الأنبا صموئيل
-
بالفيديو والصور- "رحلة دينية انتهت بالدماء".. "مصراوي" في قرية ضحايا
-
ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصادر كنسية بالمنيا: منطقة الهجوم الإرهابي خارج خدمة شبكات المحمولأخبار
-
أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة
-
بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوقأخبار
-
محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار ديرأخبار
-
بالفيديو والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنياأخبار
-
السفارتان الأمريكية والألمانية حذرتا من هجوم إرهابي قبل يومين من حادثأخبار