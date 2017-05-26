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جامعة المنيا عن الهجوم الإرهابي: صدر عن قلة مجرمة تقتل وفقًا لمخطط خارجي

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مصراوي Masrawy

جامعة المنيا عن الهجوم الإرهابي: صدر عن قلة مجرمة تقتل وفقًا لمخطط خارجي

04:44 م الجمعة 26 مايو 2017

جامعة المنيا عن الهجوم الإرهابي: صدر عن قلة مجرمة تقتل وفقًا لمخطط خارجي

المنيا - ريمون الراوي:

أدانت جامعة المنيا الأعمال الإرهابية الآثمة التي استهدفت 3 مركبات بالقرب من دير "الأنبا صموئيل المعترف"، قائلًا إنها "صدرت عن قلة مجرمة تقتل المصريين بمخططات خارجية وبأيادي وأفكار خسيسة، لا ترعى حرمة لدمٍ ولا لأيام كريمة".

وأكد الجامعة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "الشعب المصري سيظل يداً واحدةً لن يفت في عضده محاولات النيل من وحدته وعرقلة التنمية الشاملة بمصرنا الغالية".

وأشار البيان إلى أن "هذه الحوادث الإجرامية تبرهن على إفلاس من خطط ومن نفذ وخسة من تواطئ ومن شارك وستظل بإذن الله تعالى رغم أنف الحاقدين وكيد الكائدين عزيزة أبية لن تنجح هذه الأعمال فى النيل من عزيمة واصرار شعبها في مكافحة قوى الشر والارهاب وإقتلاعه من جذوره".

وقالت الجامعة في ختام بيانها: "نحن إذ نعزي أنفسنا في هذا الدم الطاهر البريء الذي أريق بلا ذنب فإننا نؤكد وقوفنا صفًا واحدًا خلف القيادة المصرية واستعدادنا جميعًا للتضحية بنفوسنا وبكل غالٍ ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن".

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